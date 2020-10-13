Тегеран, , 12:06 — REGNUM 11 октября посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади раскритиковал недавние высказывания генерального директора Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о ядерной деятельности страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В мире насчитывается более 1300 тонн высокообогащенного урана и 300 тонн плутония, и по данным SIR 2019, общий объем SQ также составляет 216 448 (на 8% больше, чем в 2015 году). В каком опасном мире мы живем?!», — отметил он.

Гарибабади подчеркнул:

«Может ли @rafaelmgrossi сказать нам, что такое количество SQ связано с такими странами, как Нидерланды, Германия, Япония, Бразилия и Аргентина. Лучше не измерять деятельность под гарантиями таким образом!».

Ранее, выступая в интервью газете Die Presse, Гросси заявил:

«Мы не говорим о времени прорыва в МАГАТЭ. Мы смотрим на значительное/минимальное количество обогащенного урана или плутония, необходимое для изготовления атомной бомбы. В настоящее время Иран не располагает значительным количеством оружия».