, 10:53 — REGNUM 10 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И обсудили региональные и международные события, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф во главе высокопоставленной делегации прибыл в Китай, чтобы провести встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Касаясь деталей визита Зарифа в Китайскую Народную Республику, официальный представитель министерства Саид Хатибзаде подчеркнул, что в результате проведения плодотворных консультаций между представителями обеих сторон министр иностранных дел Ирана отправился в Китай, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов со своим китайским коллегой.

Ранее официальный представитель МИД Ирана заявил, что в повестке визита Зарифа стоит обмен мнениями по международным, региональным событиям и расширению двусторонних отношений.

По словам Хатибзаде, между двумя странами есть договоренности по таким важным направлениям, как противодействие одностороннему подходу США и вмешательство во внутренние дела стран, что также будет обсуждаться в ходе двусторонних переговоров.