Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Ожидать от Китая участия в трёхсторонних переговорах по контролю над вооружениями бессмысленно, поскольку у США и России несопоставимо больший арсенал ядерного оружия, заявил 12 октября заместитель постоянного председателя КНР при ООН Гэн Шуан.

«Китай никогда не примет участия в таких переговорах», — сказал он в ходе выступления на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

Гэн Шуан добавил, что Пекин не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений, и не согласится с давлением других стран в этом вопросе. Вместе с тем, в Китае привержены необходимости ядерного разоружения, поэтому не отказываются от переговоров в других, двухсторонних, форматах.

Ранее в МИД Китая уже сообщали, что не намерены вступать ни в какие трёхсторонние переговоры по вопросам контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

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