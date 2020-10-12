* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:13 — REGNUM Военные США нанесли несколько ударов с воздуха по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд, 12 октября сообщает агентство Reuters.

Удары нанесены после штурма боевиками нескольких контрольно-пропускных пунктов и захвата районов на окраине города Лашкаргах. Афганские ВВС также нанесли удары, в результате которых за последние 24 часа погибло 170 боевиков.

Официальный представитель вооруженных сил США Сонни Леггетт заявил в Twitter, что авиаудары «соответствуют соглашению» между Соединенными Штатами и боевиками, так как направлены на защиту афганских сил безопасности.

Читайте также: Трамп назвал сроки вывода войска США из Афганистана