Вильнюс, , 19:33 — REGNUM Власти Литвы приняли решение об отзыве ещё шестерых дипломатов из Белоруссии. Об этом сообщила 12 октября представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

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"Учитывая ультимативные требования и отзывая ещё шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов», — приводит её слова телеканал RT.

Якилайтене отметила, что Белоруссия «не учла компромиссные предложения» литовской стороны и продолжала требовать сокращения числа дипломатов, пообещав объявить их персонами нон грата в случае несогласия Вильнюса с выдвинутыми требованиями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Белоруссии рекомендовал Литве и Польше до 9 октября сократить своё дипломатическое присутствие в республике до 14 и 18 дипломатов соответственно.

После этого МИД Литвы сообщил об отзыве из Минска своего посла для консультаций. При этом было заявлено, что в Вильнюсе не планируют обсуждать вопрос о сокращении дипломатического персонала в Белоруссии, а конкретные решения будут принимать в координации с Польшей.