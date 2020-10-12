Москва, , 18:56 — REGNUM Евросоюз стал заложником антироссийской инерции и готов принимать политические решения о новых санкции в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным, что называется, без суда и следствия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называет якобы отравление блогера «фактом», что на самом деле «фактом» далеко не является. Германские власти последовательно отказываются идти на контакт по делу Навального, не отвечая на запросы российской стороны, выдвигая ничем не подкрепленные обвинения и требуя объяснений. Россия не обязана в данном случае верить на слово, оправдываться и признавать навязываемую трактовку событий «фактом», — отметил Слуцкий.

Highly likely и откровенные постановки в политике европейских стран в отношении России разрушают оставшиеся возможности для сотрудничества, говорит парламентарий.

«Безусловно, новые рестрикции, в случае их введения, отрицательно скажутся на отношениях и с Берлином, и с Парижем, и с Брюсселем в целом», — заключил Слуцкий.

Страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС.

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