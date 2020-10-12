Москва, , 17:55 — REGNUM Заседание Московской городской думы 14 октября пройдёт в дистанционном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции КПРФ в Мосгордуме.

Указывается, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии по организации работы Мосгордумы 12 октября. Ранее предполагалось, что мероприятие пройдёт в очном формате.

В сообщении также отмечено, что представители оппозиционных фракций Мосгордумы выступают против дистанционного режима заседаний законодательных собраний столицы.

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