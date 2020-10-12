Москва, , 18:56 — REGNUM Требование Министерства иностранных дел Российской Федерации к Германии о даче объяснений по делу о якобы отравления блогера Алексея Навального вызвало дискуссию между пользователями интернета. Граждане оставили своё мнение 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

По мнению ряда граждан, характер разворачивающейся ситуации вокруг «отравленного» блогера говорит об отсутствии у стран Запада даже намерения отстаивать объективность или справедливость. Налицо банальная попытка обвинить Россию во всех смертных грехах, а то, что это делается грязным способом, никого уже не волнует.

«Германия требует, чтобы Россия призналась, аргументируя тем, что есть доказательства отравления, которые представлены странам враждебной России организации — НАТО. России доказательства представлять отказываются, утверждая, что странам НАТО надо верить на слово, ведь они никогда-никогда не врут. А то, что Ирак разбомбили, потому что ошибочно полагали, что там есть биологическое оружие массового поражения, то, мол, с кем не бывает, Ирак сам виноват, что не смог убедительно доказать, что его там нет. Чудовищная логика», — написала Таня.

Другие считают, что Российской Федерации вообще не стоит как-либо оправдываться перед западными странами, ведь, по результатам исследования анализов Навального, он не был отравлен на территории России.

«Бред, что Россия — обвиняемая страна и должна оправдываться. Государство не субъект уголовной ответственности. Заявления о возбуждении уголовного дела по факту отравления от Навального нет, пробы для проверки не прислали, в России он отравлен не был, по данным анализов. Нет факта преступления на территории Россиии — нет преступления», — пишет Алексей И.

Отдельные граждане указали на юридическую логику, согласно которой требование к Германии передать информацию по делу блогера от МИД РФ не может быть исполнено, потому что в России не заведено связанное с этим уголовное дело.

«В рамках указанной конвенции взаимная помощь оказывается по возбужденным уголовным делам. Если в нашей стране по факту отравления ААН не возбуждено уголовное дело, то на какой ответ рассчитывает МИД?» — задаётся вопросом пользователь Сергей.

Тем не менее часть пользователей высказала мнение, что вне зависимости от того, как и где был отравлен Навальный, необходимо открыть расследование по факту случившегося, ведь в результате пострадал гражданин России.

«Важен факт возможного совершенного преступления на территории нашей страны, который надо расследовать всеми имеющимися средствами, пригласить иностранных наблюдателей, чтобы доказать всему миру, что никто не отравлял Навального», — пишет Anatoly Z.

Напомним, 10 октября Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от Германии дать объяснения по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального.