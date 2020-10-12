Баку, , 16:22 — REGNUM Турция обязательно должна активно участвовать в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

«Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта», — сказал Алиев.

По его словам, в рамках существующей на сегодняшний день Минской группы по карабахскому урегулированию с 1992 года никакого результата не достигнуто.

«За тридцать лет Азербайджану путем переговоров не возвращено ни одного сантиметра земли», — заявил Алиев.

По мнению президента Азербайджана, в состав Минской группы должны быть включены страны, имеющие влияние в регионе, а не расположенные далеко от него.

«Их присутствие носит формальный характер. Если мы хотим решения этого конфликта, то состав посредников должен включать страны, имеющие влияние в регионе, и не должен быть односторонним», — отметил азербайджанский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Напомним, в Нагорном Карабахе бои продолжаются с 27 сентября.

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