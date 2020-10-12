Бишкек, , 14:27 — REGNUM Из-за сохраняющегося риска возникновения беспорядков в столице Киргизии продолжит действовать комендантский час. Об этом сообщили в ГУВД города Бишкека сегодня, 12 октября.

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В ведомстве отмечают, что действие комендантского часа, который теперь будет ежедневно вводиться в городе в период с 22:00 до 05:00, распространяется на всех граждан Киргизии, иностранцев и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, от чьей работы зависит жизнедеятельность Бишкека.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении сроков действия режима чрезвычайного положения в киргизской столице до 07:00 19 октября 2020 года.

Отметим, что до настоящего момента в Бишкеке также действовал комендантский час — в период с 21:00 до 05:00 по местному времени.