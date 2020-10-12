Джакарта, , 11:14 — REGNUM Чтобы увеличить объемы торговли Индонезии с Австралией, министерство иностранных дел провело деловую встречу с участием 40 предпринимателей из Индонезии и Австралии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министерство иностранных дел Индонезии также способствует энтузиазму предпринимателей по оптимизации их экспортных возможностей в Австралию.

В деловой встрече приняли участие более 450 предпринимателей.

Австралия является одним из стратегических торговых партнеров Индонезии. Общий объем двусторонней торговли между двумя странами в 2019 году достиг 7,8 млрд долларов США, при этом стоимость экспорта Индонезии в Австралию составила 2,3 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте откроют кинотеатры после того, как власти страны их закрыли из-за пандемии.

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