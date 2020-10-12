Москва, , 11:22 — REGNUM Во время обсуждения житейских ситуаций президент России Владимир Путин и глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин говорят друг другу «ты». Об этом Кудрин рассказал в интервью ТАСС.

«Иногда. Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций», — сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Счётной палаты назвал неправдой рассказы о том, что Путин в первое время после переезда в Москву жил на его даче в Архангельском. По словам Кудрина, Путин с семьёй жил неподалёку и по-соседски ходил к нему в гости.

Он отметил, что за проведенные в Санкт-Петербурге годы произошло много знаковых встреч, но знакомство с Путиным сильнее всего повлияло на судьбу. Путин и Кудрин много лет работали вместе, в Санкт-Петербурге они были заместителями мэра Анатолия Собчака, позднее приехали в Москву и стали работать в администрации президента.

«Потом уже он сменил меня на посту начальника контрольного управления администрации президента, а я ушел в министерство финансов. Такая вот связка наших судеб», — рассказал Кудрин.

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