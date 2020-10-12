Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 10:29 — REGNUM Тысячи сторонников оппозиции собрались в субботу, 10 октября, в торговой столице Кот-д'Ивуара, чтобы выразить протест против решения действующего президента Алассана Уаттары баллотироваться на третий срок на президентских выборах 31 октября. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

К началу дня около 20 000 человек заполнили стадион вместимостью 35 000 человек в Абиджане. Некоторые держали плакаты с надписью: «народ говорит «нет» незаконному третьему сроку».

Уаттара объявил в августе, что он будет баллотироваться на третий срок после внезапной кончины его преемника от правящей партии. Конституционный совет разрешил ему и трем другим кандидатам баллотироваться, однако оппозиция уверена, что Уаттара нарушает конституцию, добиваясь еще одного срока, и призывает к кампании гражданского неповиновения. 78-летний президент, находящийся у власти в течение десяти лет, заявлял, что конституционные изменения 2016 года означают, что два его предыдущих срока были обнулены.

Более десятка человек были убиты в ходе подавления проходящих с августа протестов.

«Я советую президенту Уаттаре пригласить ивуарийцев за стол переговоров. Мы хотим мира. Мы не хотим войны», — заявила Reuters на митинге Ева Ботти, сторонница оппозиционной партии FPI.

Си Кулибали, сторонник бывшего лидера повстанцев Гийома Соро, чья кандидатура была отклонена, заявил, что пришел на митинг, чтобы сказать «нет» третьему сроку Уаттары. Соро находится в изгнании во Франции.

Оппозиция призвала отложить выборы, не сделав, однако, заявление о бойкотировании голосования, в то время как в правящей партии заявили, что выборы состоятся независимо от того, будут ли в них участвовать оппозиция.

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