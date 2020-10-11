София, 11 октября 2020, 18:27 — REGNUM В болгарской партии ВМРО-БНД (Внутренне-македонская революционная организация — Болгарское национальное движение) 10 октября выступили с критикой резолюции Европейского парламента по Болгарии. В резолюции говорится о том, что в стране до сих пор не установлено верховенство права, и содержится призыв к признанию наличия македонского меньшинства.
Вот что заявил депутат ВМРО-БНД Ангел Джамбаски репортерам телеканала bTV:
Пожалуй, одним из характерных признаков национализма можно назвать превалирование размышлений об абстрактном народе и государстве над заботой о благе населения.
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