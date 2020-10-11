Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Около 1000 рядовых специалистов по кибербезопасности и 130 офицеров перешли из военно-воздушных сил США в недавно созданные космические силы США, заявил генерал-майор Кимберли Крайдер на конференции CyberSatGov. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Крайдер объяснил, что из-за усложнения вычислительных систем спутники и наземные системы становятся всё более уязвимыми для кибератак. Поэтому космические силы США будут наращивать не только штат специалистов по кибербезопасности, но и техническую оснащённость.

«Мы видим, что кибернетические и гибридные угрозы становятся всё более популярным видом оружия, применяемым как государственными, так и негосударственными субъектами. При этом глобальная экономика и повседневная жизнь всё больше зависит он космических систем, поэтому они могут стать следующим полем для развёртывания киберконфликтов», — подчеркнул Крайдер.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране космических войск в декабре 2019 года. В августе 2020 года командование новым видом вооружённых сил США принял генерал Джеймс Дикинсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Дональд Трамп подписал меморандум с описанием принципов кибербезопасности при проектировании и эксплуатации космических систем.

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