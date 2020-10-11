Кабул, 11 октября 2020, 01:52 — REGNUM Надежду на победу Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах в США выразил официальный представитель радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид 10 октября в своём интервью телеканалу CBS News.
Кроме того, сообщается, что известие о заражении Трампа коронавирусной инфекцией вызвало беспокойство в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это подтвердил один из лидеров террористического движения. Как пояснил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в рядах радикального движения распространено мнение, что Трамп «мыслит здраво и мудрый человек для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».
В свою очередь, представитель предвыборного штаба Трампа отверг любую поддержку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявил, что Трамп будет защищать интересы США любыми необходимыми способами.
Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при участии представителей США.
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