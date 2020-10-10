Белград, , 20:37 — REGNUM Военные учения «Содействие 2020» прошли на полигоне Паштрик в Сербии сегодня, 10 октября, сообщили в сербском минобороны.

По легенде, неприятельские силы проникли на сербскую территорию, оккупировав её часть. На этой захваченной территории две группы военных ожидали подкрепления.

Армия Сербии должна была освободить территорию от оккупантов, защитить мирных жителей и восстановить стабильность.

В сербском ведомстве назвали число участников манёвров — 2,8 тыс. человек. Также было задействовано более полутора сотен единиц техники и четыре десятка единиц авиационной техники.

Учения начались с артиллерийских стрельб и с применения сил ПВО (в том числе использовался «Панцирь-С»). После этого начались ракетные удары «воздух — земля» истребителями МиГ-29.

Следующим этапом стало применение вертолётов Ми-35 и Ми-17В5, а затем — бронемашин и танков, которых защищали ЗРК «Куб» и «Панцирь-С».

В итоге на полигон высадились 30 парашютистов, совершивших прыжки с высоты три тысячи метров. В минобороны Сербии назвали учения «Содействие 2020» крупнейшими за последнее двадцатилетие.

По словам сербского президента Александра Вучича, присутствовавшего на учениях, армия Сербии хорошо обучена и готова защищать свою страну, «если кто-то задумает агрессию против неё».

Он отметил интернациональный характер сербских вооружённых сил, в которых воюют не только сербы, но и венгры, румыны, хорваты, бошняки, словаки, русины, цыгане.