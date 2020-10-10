Баку, , 19:28 — REGNUM О ракетном обстреле города Мингячевир (Азербайджан) со стороны ВС Армении написал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев 10 октября в Twitter.

Мингечаур AzerAlay

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

По его данным, армянские военные выпустили ракету «Скад», которая была уничтожена азербайджанскими силами ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении действующего в Нагорном Карабахе режима прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку заявил, что в Нагорном Карабахе больше не стреляют

Читайте развитие сюжета: Военные Азербайджана снова обвинили Армению в нарушении перемирия