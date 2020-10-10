Бишкек, , 18:23 — REGNUM Сейид и Кадыр Атамбаевы — сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — отпущены после допроса, сообщили 10 октября в киргизском МВД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент Киргизии Атамбаев был задержан 10 октября в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября.

По этому делу также задержали его сыновей, а вместе с ними — члена Социал-демократической партии Киргизии Темирлана Султанбекова. Всех этих трёх людей допросили как свидетелей.

Вместе с бывшим президентом Киргизии также по делу проходят его советник Фарид Ниязов и двое сотрудников службы охраны.

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