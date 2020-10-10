Баку, , 17:20 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что режим прекращение огня в Нагорном Карабахе пока не установлен. Об этом 10 октября он сообщил во время общения с журналистами.

Причиной тому, по словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, является отсутствие возможностей для реализации перемирия.

«Пока прекращение огня по гуманитарным соображениям не началось из-за отсутствия условий для его реализации», — подчеркнул Байрамов.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном было достигнуто во время переговорам между дипломатическими ведомствами двух стран. состоявшимися в Москве.