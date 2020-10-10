Бишкек, , 17:05 — REGNUM Состав нового правительства Киргизии утверждён на заседании парламента 10 октября. Главой правительства назначен Садыр Жапаров, которого поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жапаров заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещали ему подать в отставку после того, как парламент утвердит состав нового правительства.

Приход Жапарова к власти произошёл на фоне беспорядков, охвативших Киргизию после парламентских выборов.

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