Москва, , 15:57 — REGNUM Власти Германии обязаны выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и предоставить России всю информацию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также в целом объясниться перед Россией по сложившейся ситуации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 октября, МИД России.

На Смоленской площади напомнили, что Генеральная прокуратура России четыре раза направляла запросы о правовой помощи в Германию, но они так и остались без ответа. При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас обещал, что ответы будут предоставлены, но обещания так и не сдержал. Кроме того, к Навальному, который является гражданином России, так и не был предоставлен консульский доступ.

«Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса», — заявили в МИД России.

Подчеркивается, что очень важно прояснить все конкретные детали данного дела, в частности, обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы обнаружили следы боевого отравляющего вещества.

Отдельный интерес российской стороны представляет опрос Марии Певчих — весьма подозрительного лица, которое сопровождало Навального и в его поездке по Сибири и потом в полете в Германию. Сама она проживает в Великобритании.

Есть также момент, связанный с поступление в аэропорт Омска с территории Германии сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным.

«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней», — подчеркнули в МИД России.

Германия должна объясниться — никакие отговорки российская сторона не примет, так как они не убедительны.