Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Киберкомандование армии США провело операцию против одного из крупнейших ботнетов TrickBot, чтобы защитить от вмешательства президентские выборы в стране, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, в ботнет включены около миллиона зараженных вирусами компьютером. При этом источник утверждает, что за этой сетью стоят якобы «русскоговорящие» хакеры. Власти США не исключают, что преступники могут попытаться с помощью ботнета устроить кибератаку на сервера, задействованные в избирательном процессе на президентских выборах.

По данным газеты, киберкомандование провело операцию против TrickBot, чтобы вывести ботнет из строя на некоторое время. Сама сеть злоумышленников не будет уничтожена, однако какое-то время она не сможет функционировать на полную мощность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост вице-президента от Демпартии США Камала Харрис обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в недоверии к данным разведки о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По ее словам, якобы Трамп больше доверяет президенту России Владимиру Путину, нежели своим спецслужбам.