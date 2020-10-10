Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Комиссия по президентским дебатам США отменила дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источников, причиной отмены стало нежелание Трампа проводить дебаты в виртуальном формате, несмотря на опасения в связи с диагностированным у него заболеванием COVID-19.

Ожесточённые переговоры избирательных штабов, отмечает телеканал, продолжались 48 часов, но закончились ничем — комиссия сначала приняла решение о проведении «виртуальных дебатов», но после отказа американского лидера отменила мероприятие.

Сам Трамп ранее назвал такой формат проведения дебатов «смешным» и заявил, что не станет участвовать в них.

«Стыдно, что Дональд Трамп уклонился от единственной дискуссии, в которой избиратели могут задавать вопросы, но это не удивительно», — заявил в ответ представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Последний раунд дебатов между Трампом и Байденом, как ожидается, пройдёт 22 октября в Нашвилле.

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