Баку, , 00:24 — REGNUM Разговор о вводе миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта является преждевременным, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телекомпании Sky News.

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По его словам, базовые принципы, разработанные Минской группой ОБСЕ по урегулированию конфликта, допускают введение миротворцев.

«Есть пункт о миротворцах. Однако мы еще не достигли той точки, чтобы обсудить это должным образом, потому что еще слишком рано», — сказал Алиев.

Он добавил, что перед введением миротворцев Азербайджан должен добиться «освобождения захваченных земель» и возвращения на них азербайджанцев. После этого обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны решить, силы какой страны будут направлены туда в качестве миротворцев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть обсужден вопрос о введении миротворцев в Нагорный Карабах, в частности российских.

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