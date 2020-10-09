Лондон, , 23:52 — REGNUM Власти Великобритании отзывают для консультаций своего посла в Белоруссии. Об этом сообщил 9 октября глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

«Великобритания осуждает решение Белоруссии о высылке польских и литовских дипломатов. Это совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее МИД Белоруссии рекомендовал Польше и Литве сократить количество своих дипломатов в республике. После этого ряд стран Евросоюза, включая Болгарию, Румынию и Чехию, объявил об отзыве своих послов из Минска.

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