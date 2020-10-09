Пекин, , 20:41 — REGNUM Китайские официальные СМИ уделяют большое внимание роли России в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает 9 октября Синьхуа, комментируя выступление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на расширенном заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване, Москва выступает за немедленное прекращение огня и возобновление переговоров.

Особо подчеркивается, что глава российского правительства сделал упор на совместных действиях с международным сообществом, предложив активизировать усилия другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ — США и Франции. «Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял в этом конфликте своих родных и близких и выражаем им искреннее соболезнование», — приводит агентство слова М. Мишустина.

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