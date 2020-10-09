Баку, , 17:17 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении есть «последний шанс» вернуться к переговорам и убрать свои войска из Нагорного Карабаха.

Об этом Алиев заявил 9 октября в ходе обращения к народу страны.

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и за столом переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю… Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — заявил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны активно применяют тяжелые вооружения, несут тяжелые потери и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

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