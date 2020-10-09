Москва, , 14:51 — REGNUM Заявление контрразведки США, согласно которому Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки «украсть» вакцину против коронавируса, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы принялись иронизировать над данным заявлением. По мнению некоторый пользователей, подобные высказывания говорят о больших проблемах, с которыми столкнулось руководство США при разработке вакцины, а также о том, что ответственность за провалы им необходимо переложить на кого-то другого.

«Горжусь! Какая Россия всемогущая: и выборы в странах ломает и травит всяких гадов, а теперь ещё вакцину мешает получить», — пишет Мила М.

Большинство комментаторов не нашла логики в якобы попытках перечисленных стран украсть американскую вакцину. Пользователи указали на то, что, к примеру, в России уже создана своя вакцина, а кража чужой, в сложившейся ситуации, выглядит крайне странным решением.

«Естественно Россия виновата. Заявление сделала, контрразведка, самая близкая структура к разведке. Русские и китайцы практически завершили разработку и испытания, при этом не дали США своровать ее. США всегда присваивают чужие открытия, изобретения и наработки. Назначали того кто изобрел и всю славу присваивали себе. С вакциной, не получается, своего ума не хватает, вот и высказывают свою обиду, приплюсовав сюда Иран», — пишет Пётр К.

Некоторое пользователи посчитали данное заявление проявлением настоящих принципов, которыми руководствуется США в вопросах здравоохранения. По их мнению, США сами были бы рады украсть чужие разработки, но они также уверены, что кто-то хочет украсть что-то у них.

«Зачем Национальному центру контрразведки и безопасности обвинять Россию. У России своя вакцина. Ознакомиться с которой могут все. Это не секреты в медицине. Зачем России что-то останавливать или чему-то препятствовать, если у России уже есть вакцина. Эта область полностью открыта для диалога и сотрудничества», — пишет пользователь allexx.

Часть пользователей решила подойти скептически к вопросу и не перехваливать лишний раз разработки российских учёных. Но даже эти люди нашли высказывание контрразведки США ущербным, которое указывает на большие проблемы, которые скрываются во внутренней политике страны.

«Я, конечно, скептически отношусь к нашим громким заявлениям про отечественную вакцину (ну примерно, как к заявлениям Рагозина, что мы уже завтра будем на Луне, а послезавтра на Марсе), но как-то уж очень по-идиотски воспринимаются высказывания серьёзной службы самой продвинутой страны в Мире. Я не могу связать: как можно одновременно мешать американским учёным получить вакцину, что само по себе неосуществимо, и при этом же пытаться похитить эту вакцину. Но это ладно, при этом же американское ведомство заявляет, что причиной, почему вакцина ещё не готова, — является внутриполитический кризис в США. То, что картина явно клиническая — это очевидно. Кто украл, у кого украл, а был ли мальчик?.. Короче, всё смешалось в доме Облонских», — пишет пользователь под псевдонимом «Шнеур».

Напомним, 9 октября представители контрразведки США сделали заявление о том, что Российская Федерация, Китай и Иран якобы предпринимают попытки украсть вакцину против коронавируса.