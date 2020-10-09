Москва, , 14:00 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без комментариев публикацию французской газеты Le Monde о планах Евросоюза ввести санкции против девяти граждан РФ из-за происшествия с российским блогером Алексеем Навальным. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не повод для реакции со стороны Кремля.

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«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Le Monde, — сказал Песков. — Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Le Monde со ссылкой на осведомлённые источники заявила, что составители санкционного списка в Евросоюзе из-за ситуации с Алексеем Навальным, вероятно, включат в него девять имён граждан России, в числе которых некоторые сотрудники администрации президента России и российских силовых ведомств. По данным издания, этот список предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу и будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября.