Ереван, , 13:01 — REGNUM Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 9 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Сегодня, 9 октября, в столице Армении Ереване проходит заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мишустин выразил соболезнования родным и близким всех погибших в конфликте, а также заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ведёт диалог на самых разных уровнях, включая высший, для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.