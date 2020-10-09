Кострома, , 12:25 — REGNUM Новый состав городской думы Костромы и распределение должностей среди депутатов ИА REGNUM прокомментировали эксперты. По мнению экс-мэра Костромы Ирины Переверзевой состав представительного органа власти «консервативный» и «закостенелый».

От перестановки слагаемых сумма не меняется

"Да, фактически депутатский корпус обновился на 40%. Но его партийный состав остался консервативным и закостенелым. (29 из 33 мандатов досталось «Единой России» — ИА REGNUM). То, что посты не получили представители оппозиции — это закономерно, но плохо. Прежде всего, это говорит о том, что партийное большинство боится, что будет услышан не только их голос. Когда все смотрят в одну сторону и дуют в одну дуду — каких тут можно ждать откровений, прорывов, изменений? А комиссия по депутатской этике, безусловно, нужна. Эта комиссия занимается не только депутатскими разборками, но и следит за соблюдением важных регламентных вопросов. Если Черствов действительно будет следить за тем, чтобы думцы делали всё чётко по процедуре, это будет способствовать движению законодательного органа вперёд»

Напомним, что на первом заседании думы депутаты увеличили число постоянно работающих комиссий до пяти, создав комиссию по организации депутатской деятельности, этике и регламенту.

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С мнением Переверзевой не согласен бывший глава администрации города Костромы Виктор Емец. Он полагает, что распределение постов в законодательном собрании говорит не о страхе большинства, а о неспособности меньшинства «сделать что-то реальное, кроме ругани в фейсбуке».

«В этот раз были выборы только по одномандатным округам, партий не было. Я считаю, что победа в выборах по одномандатным округам заключается в том, что человек просто ходит по территории и доносит свою позицию до людей. То, что оппозиция не смогла набрать достаточное количество своих людей в думу, говорит о том, что среди неё мало личностей, способных делать что-то реальное, кроме ругани в фейсбуке. Сетовать на то что мы не набрали людей, и не получили посты в законодательном собрании — значит признаваться в своей недееспособности»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество заместителей главы Костромы Юрия Журина возросло до двух человек. Замом Журина по социальным вопросам и местному самоуправлению опять стала Галина Дулина. Вторым заместителем по направлению экономики и городского хозяйства был избран депутат Сергей Сергейчик.

Основываясь на своём опыте, Ирина Переверзева считает, что количество помощников главы города не изменит существующее положение вещей.

«Два, пять, двадцать заместителей — от перестановки слагаемых ничего не меняется. Личики то все те же. Если бы пришёл молодой заместитель, который копытами бьёт, рубаху дерёт, денег в область напривлекал уже… Тогда понимаю. Сергейчик — такая фигура? Вообще, полномочия главы города сейчас заключаются в том, чтобы присутствовать на событиях, олицетворять — и всё. И зачем тут второй помощник? Я понимаю, если бы он появился у сити-менеджера. Ведь за город и его состояние отвечает именно он»

Мнение политика отчасти разделяет экс-мэр Костромы Борис Коробов. Эксперт полагает, что эффект от введения ответственного за экономику и городское хозяйство в Костроме будет низким из-за существующей структуры управления городом.

«Ввели должность второго зама. Ну и чего? Для чего это сделано? У нас уже есть заместитель главы администрации города Костромы, который занимается городским хозяйством. Я противник той структуры, которую создали в своё время (в 2010 году в Костроме отменили прямые выборы мэра, в областном центре появились два главы — глава администрации (сити-менеджер) и глава города — ИА REGNUM). Глава города должен руководить исполнительной властью, быть узнаваем, заниматься развитием города. У него должны быть два заместителя — по всем направлениям деятельности города и по законодательной работе. Вот так будет нормально. А сегодня опять будет представительная власть, которую никто не будет знать. Существующая структура создана для того чтобы пускать пыль в глаза и создавать видимость бурной деятельности»

Скепсис коллег не разделил Виктор Емец. По его мнению, заместитель по направлению экономики и городского хозяйства в областном центре необходим. Вопрос остаётся лишь в том, будет ли его работа плодотворна и эффективна.

«С точки зрения логики наоборот было странно, что не было человека, который курировал это направление на постоянной основе. Получается, что экономикой в городе у нас не занимались именно с точки зрения депутатства, принятия нормативно-правовых актов. Теперь есть с кого спросить. На месте второго заместителя я бы сделал отчёт через полгода — эффективность в сфере экономики для людей, предпринимательского сообщества достаточно легко считается рублями. И из этого будет понятно, правильным решением был второй зам или это просто манёвр политического характера. Если работа нового заместителя на постоянной основе будет выстроена грамотно, это перекроет расходы на содержание думы», — заключил Емец.

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