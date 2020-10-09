Кострома, , 12:06 — REGNUM Депутаты седьмого созыва думы города Костромы выбрали городского главу, его заместителей, определили количество и руководителей думских комиссий — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Председателем думы вновь стал Юрий Журин, а представители оппозиции не получили в законодательном собрании ни одного значимого поста.

Максим Черствов Фото со страницы ВКонтакте

Ближайшие пять лет в городской думе будет работать пять комиссий вместо четырёх, как это было в шестом созыве. На постоянную основу переведена комиссия по организации депутатской деятельности, этике и регламенту. Её возглавил исполнительный секретарь Костромского городского местного отделения «Единой России» Максим Черствов. Примечательно, что Черствов окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности ветеринарный врач и с 2000 года по апрель 2006 года работал заведующим государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы костромского рынка «Паново».

Председатели комиссий по экономике и финансам, социальным вопросам, самоуправлению и развитию городского хозяйства остались на своих местах. Комиссию по экономике и финансам возглавляет Александр Егоров, комиссию по социальным вопросам — Галина Дулина, комиссию по развитию городского хозяйства — Сергей Сергейчик, комиссию по местному самоуправлению — Любовь Бекенева.