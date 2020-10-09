Минск, 9 октября 2020, 12:00 — REGNUM Белорусский МИД приступил к выдаче иностранным журналистам аккредитационных карточек нового образца. Об этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил 9 октября.
Предусмотрена постоянная и временная аккредитация. Специальная комиссия приняла решение об аккредитации почти 70 сотрудников зарубежных СМИ. Через две недели комиссия рассмотрит новые поступившие заявки.
Журналисты иностранных СМИ с гражданством той страны, где зарегистрировано издание, получают приоритет в получении постоянной аккредитации. Ранее такую аккредитацию могли выдать вне зависимости от гражданства журналиста, сообщает ТАСС.
Ранее в Белоруссии ввели новое положение о порядке аккредитации иностранных журналистов и прекратили действие выданных ранее карточек. При этом власти страны сократили срок действия временной аккредитации и сроки рассмотрения заявок на временную и постоянную аккредитации.