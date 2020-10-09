Бишкек, , 08:46 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста главы государства после того, как страна «встанет на путь законности».

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"После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», — говорится на сайте президента Киргизии.

Жээнбеков также призвал политические силы сохранить мир и спокойствие в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.