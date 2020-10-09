Сурабая, Индонезия, , 08:35 — REGNUM В Сурабае прошло празднование Всемирного дня Хабитат, посвященного условиям проживания в населенных пунктах, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Мероприятие завершилось посланием о важности дома как основного права человека. В разгар нынешней пандемии дом играет очень важную роль, потому что в настоящее время большая часть деятельности осуществляется из дома.

«Дом — это основная крепость для здоровья во время борьбы с пандемией», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в своем вступительном слове.

На примере города Сурабая все участники узнали, что районы трущоб и деревни не нужно выселять и заменять современными поселениями. С другой стороны, районы трущоб и поселения должны быть организованы и обеспечены удобствами и доступом, чтобы их граждане могли жить лучше.

«Деревня должна быть защищена и превращена в городское наследие. Правительство города Сурабая преобразовало деревню, улучшив инфраструктуру, добавив уличное освещение, а также образовав и расширив экономические возможности сообщества», — пояснила мэр Сурабая Три Рисмахарини.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индонезией и Россией обсудили на вебинаре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между странами, в котором приняли участие студенты, специализирующиеся в области международных отношениях.

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