Тегеран, , 07:51 — REGNUM 8 октября представитель Ирана в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что незаконная санкционная политика США ставит под угрозу жизни многих людей на фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Вопреки утверждениям США, оказание гуманитарных услуг зависит от наличия санкций. Финансовые институты опасаются мести США, поэтому каналы, созданные для облегчения операций по покупке товаров, не дали никаких ощутимых результатов», — сказал Мохаммад Зареян, выступая на 75-й сессии Третьего комитета.

Он подчеркнул: «Права человека следует рассматривать как общее наследие человечества, которое было инициировано и достигнуто благодаря ценному вкладу всех цивилизаций и культур. Твердая приверженность Исламской Республики Иран делу поощрения и защиты прав человека глубоко коренится в ее богатой цивилизации и религиозных учениях. Иранцы пользуются равными правами независимо от их цвета кожи, расы, языка и других подобных особенностей».

«Несмотря на более чем четырехдесятилетнее несправедливое и незаконное внешнее давление, мое правительство не только добилось значительного прогресса в улучшении положения в области прав человека, но и было обязано конституцией исчерпать свои возможности в интересах обеспечения правовой защиты каждого человека, статуса женщин и детей и поощрения свободы слова. Каждый человек имеет равные социальные, политические, гражданские и экономические права», — отметил иранский дипломат.