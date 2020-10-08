Брюссель, , 22:06 — REGNUM Договор по открытому небу столкнулся с рядом вызовов, заявил 7 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на открытии четвёртой Конференции по рассмотрению выполнения этого договора.

Отмечая важность и востребованность договора, российский дипломат заявил, что в 2018 г. одно из государств — его участниц заняло такую позицию, что договор оказался «лишён его главной содержательной функции — реальных миссий наблюдения на основе активных квот наблюдательных полётов».

Рябков «Только благодаря доброй воле и гибкости Российской Федерации в 2019 году сообщество открытого неба вернулось к полноценному функционированию договора».

В этом году появилась другая проблема: из-за пандемии коронавируса возникла бесполётная пауза, которая «в значительной степени ослабила инспекционный механизм, привела к отмене плановых квотных наблюдательных полётов в наиболее благоприятный по погодным условиям период их выполнения с апреля по октябрь текущего года».

Рябков «Серьёзным испытанием для жизнеспособности Договора в конце пятилетнего периода стало решение США о выходе из него».

Российский дипломат привёл цитату из заявления Госдепа, согласно которому Договор по открытому небу «не отвечает интересам США». Это произошло, по словам Рябкова, из-за «переориентации Вашингтона», очевидной для всех.

Американцы тем самым нанесли «серьёзный ущерб комплексу договорённостей в сфере контроля над вооружениями», это повредило и «европейской безопасности». Кроме того, у союзников США, покинувших договор, «может возникнуть конфликт обязательств».

Рябков добавил, что ряд стран оказались не готовы подтвердить приоритетность договора по сравнению с союзническими обязательствами перед США. Это, как отметил дипломат, «наводит на размышления».

Рябков «Несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, полагаем, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений, вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пригрозили выйти из Договора по открытому небу, в который входят 35 стран, в ноябре 2019 г., обвинив Россию в нарушении. Европейцы «выразили сожаление» и призвали Россию «вернуться к выполнению» договора.

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