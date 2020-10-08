Степанакерт, , 20:06 — REGNUM Третий человек, раненный в ходе атаки азербайджанских ВС на собор Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах), — это сопровождавший российских журналистов Грант Баладьян, сообщили 8 октября в МИД Армении.

Собор Казанчецоц. Шуши. Нагорный Карабах Serouj

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Напомним, в результате повторного обстрела собора Казанчецоц, который получил сильные разрушения, ранены двое российских журналистов — блогер Юрий Котенок и спецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов.

Котенок получил тяжёлое ранение и оказался на операционном столе. Состояние двух других пострадавших — средней степени тяжести. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Азербайджанское минобороны отрицает обстрел собора.

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