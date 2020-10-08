Бишкек, , 19:05 — REGNUM В Киргизии продолжается противостояние нескольких политических групп, борющихся за власть. В последние дни политик Садыр Жапаров при поддержке сторонников попытался занять пост премьер-министра. Ему активно противодействуют ряд партий и активистов. Активист Болот Темиров рассказал ИА REGNUM, почему он и его единомышленники выступают против Садыра Жапарова на посту премьер-министра Киргизии.

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«Садыр Жапаров «выпустил джина из бутылки» — пока все вели переговоры, он при поддержке своих сторонников решил использовать силу и начал запугивать людей. У каждого из политиков есть свои сторонники и теперь они будут действовать точно также.

Остальным партиям не оставили выбора и они начали делить портфели, тем самым дискредитировав себя. Депутаты старого созыва заинтересовались Садыром Жапаровым, видят в нем надежду на возвращение утерянных позиций, но это ошибка. Пост премьер-министра дает партиям значительное преимущество на предстоящих выборах. Это кресло должна занять компромиссная фигура — технический премьер, который сможет продолжить работу правительства и провести честные равные выборы.

Политики не должны идти на поводу у Садыра Жапарова и действовать с позиции силы, используя толпу», — подчеркнул Болот Темиров.