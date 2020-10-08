Приштина, , 16:08 — REGNUM Доника Кадай-Буюпи, одна из депутатов Альянса за будущее Косово, не поддержавших формирование правительства Авдуллы Хоти в самопровозглашенном Косово, 7 октября заявила, что в случае, если правительство Хоти не сможет получить поддержки простого большинства (61 депутат из 120) при обсуждении важных для граждан законопроектов, оно должно быть распущено.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь с журналистами Кадай-Буюпи подчеркнула, что, по ее мнению, правительство Хоти не должно было получить поддержку в парламенте.

Напомним, правительство Хоти уже несколько месяцев не может добиться одобрения парламентом закона об экономическом восстановлении, который являлся одним из ключевых моментов его программы.

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Из-за своей позиции Кадай-Буюпи была «де-факто» исключена из партии Рамуша Харадиная. Формально оставаясь в ее составе, она больше не получает приглашения на ее заседания. Политик продолжает работать в качестве депутата.

Напомним, Альянс за будущее Косово является одной из трех основных партий, входящих в правительство Косово.

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