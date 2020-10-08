Страсбург, Франция, , 15:49 — REGNUM Члены грузинкой ЛГБТ-организации «Инклюзив» Эка Агдгомелашвили и Тико Джапаридзе выиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Грузии, выдвинутый в связи обыском, проведенным в офисе организации в декабре 2009 года. Об этом 8 октября сообщает телеканал Formula News.

По данным журналистов, в Страсбургском суде решили, что действия сотрудников полиции при обыске носили дискриминационный характер. Согласно постановлению суда, правоохранители нарушили статью о запрете на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а грузинские власти не предприняли по этому поводу мер.

Как рассказали заявители, сотрудники полиции, узнав во время обыска, что находятся в офисе ЛГБТ-организации, стали называть ее членов «больными», «извращенцами» и другими оскорбительными эпитетами. Истцы также пожаловались на грубое обращение при обыске, во время которого членов организации заставили лечь на пол в туалете.

«Действия сотрудников милиции, мотивированные гомофобными и трансфобными мотивами, были крайне неуместными и неуместными. Сотрудники милиции не только умышленно унижали и оскорбляли заявителей, используя язык вражды, но и угрожали им», — процитировали журналисты постановление суда.

Сообщается, что каждому из заявителей суд постановил выплатить по €2000.

Стоит отметить, что это первая жалоба представителей грузинского ЛГБТ-сообщества, которая была удовлетворена в ЕСПЧ.