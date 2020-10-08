Лондон, , 15:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кресле, принадлежавшем известному британскому политику Уинстону Черчиллю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 октября в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

«День мы начали сегодня в военной комнате Черчилля. В офисе, из которого Уинстон Черчилль руководил войной… Президенту предложили посидеть в кресле Черчилля и осмотреть его комнаты. И знаете, мы там набрались очень важного и позитивного духа для победы», — рассказал он.

Кулеба отдельно уточнил, что речь идёт о «победе» над Россией.

«Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией», — подчеркнул глава МИД Украины.

Чиновник также добавил, что данная «победа» обязательно наступит, в том числе и стараниями «партнёров» из Великобритании.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, якобы ЕС перестал считать Украину виновной в развязывании войны в Донбассе, а обвиняет в этом Россию.

Напомним, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, между странами не объявлена война, однако украинские пропагандисты говорят обратное, обеляя тем самым Киев, который, собственно, и начал эту войну в апреле 2014 года.

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