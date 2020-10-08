Братислава, , 13:31 — REGNUM Решение об отзыве своего посла из Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей приняло МИД Словакии. Об этом 8 октября сообщил словацкий министр иностранных дел Иван Корчок на своей странице в соцсети Twitter.

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"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал в своем сообщении глава внешнеполитического ведомства Словакии.

Также Корчок указал, что предпринятые белорусскими властями против других стран Евросоюза действия, по его мнению, являются неприемлемыми.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы министерства иностранных дел Марцин Пшидач сообщил, что Варшава удовлетворит требование Белоруссии о сокращении числа польских дипломатов в этой республике.

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