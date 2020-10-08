Рязань, , 13:17 — REGNUM Совещание по техническому оснащению МЧС РФ проведет 8 октября президент России Владимир Путин и заслушает доклад главы ведомства Евгения Зиничева по пожару на складе боеприпасов под Рязанью. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Будет заслушан доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий», — заявил пресс-секретарь, рассказывая о графике главы российского государства на сегодняшний день.

Также Песков рассказал, что на указанное совещание приглашены глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента РФ Максим Орешкин для того, «чтобы заодно обсудить вопросы технического оснащения подразделений МЧС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 18 пунктов временного размещения подготовили в шести районах Рязанской области для пострадавших от взрывов на территории военной части.