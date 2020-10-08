Рязань, 8 октября 2020, 12:23 — REGNUM Ещё 18 пунктов временного размещения подготовили в шести районах Рязанской области для пострадавших от взрывов на территории военной части. Учеников школ, где развёрнуты ПВР, отправили на досрочные каникулы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
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Семь пунктов временного размещения готовы принять пострадавших в Скопинском районе, по три в Пронском и Кораблинском, по два — в Ряжском и Рязанском районах. Ещё один ПВР развёрнут в Милославском районе.
Ученики Вослебовской школы, где уже размещён 41 человек, переходят на дистанционную форму обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района, а также Первомайского филиала Ряжской школы №3.
В пунктах временного размещения уже находятся 82 человека, в том числе трое детей.