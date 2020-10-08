Москва, , 12:31 — REGNUM Россия ведёт диалог на самых разных уровнях, включая высший, для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший», — заявил Песков и отметил, что большего на эту тему сказать не может.

Он сообщил также, что планов о трёхсторонней встрече глав России, Армении и Азербайджана из-за ситуации в Карабахе пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Кремле заявили о постоянном диалоге на высоком уровне между Россией, Турцией и Азербайджаном по ситуации в Карабахе.

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