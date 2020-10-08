Бишкек, , 12:07 — REGNUM Пограничная служба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, сообщил 8 октября РИА Новости представитель ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

«К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комендант Бишкека Курсан Асанов заявил, что глава МВД республики Кашкар Джунушалиев сбежал после начала беспорядков в столице

Напомним, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, несогласных с поражением поддержанных ими партий.

Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.

Читайте также: В ГУВД Бишкека сообщили о полном контроле над ситуацией в городе