Джакарта, , 11:23 — REGNUM Индонезия и Украина договорились о сотрудничестве по производству вакцины против туберкулеза, которое принесет пользу обоим государствам, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посольство Индонезии на Украине выразило гордость тем, что вакцина для индонезийских граждан будет производиться на Украине и будет продаваться на Украине и в других европейских регионах, а также, возможно, будет продаваться и использоваться в Индонезии.

Между тем разработанная вакцина обладает способностью защищать клетки в организме, чтобы они не были инфицированы коронавирусом, поэтому вакцина может быть разработана в качестве альтернативы в лечении больных COVID-19. По этой причине стороны будут проводить дальнейшие исследования рассматриваемого препарата в качестве альтернативы лечению.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия неожиданно сделала серьезное предупреждение Китаю в связи с кризисом в Южно-Китайском море.

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