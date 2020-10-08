Баку, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Насколько я знаю, министр иностранных дел Армении должен был отправиться туда (в Женеву) в начале месяца, но он проигнорировал это. Его там нет», — сказал Алиев.

По его словам, это демонстрирует, «кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан».

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее премьер-министр Армении заявлял о возможном достижении перемирия в Нагорном Карабахе, но для этого, по его словам, Турция должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.